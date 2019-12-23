Пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи приговорили к смертной казни, сообщает Bloomberg.

Еще три фигуранта дела получили в общей сложности 24 года лишения свободы. Имена осужденных не называют.

Журналиста Джамаля Хашогджи, сотрудничавшего с The Washington Post, убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По словам саудовского генпрокурора, Хашогджи умер от инъекции.

Турецкие власти, Сенат США и ЦРУ заявляли, что приказ об убийстве отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эр-Рияд отрицал это, называя убийство инициативой отдельных силовиков.