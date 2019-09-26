Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман считает себя ответственным за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом он заявил в интервью для документального фильма PBS.

«Я несу всю ответственность, потому что это произошло », — говорится в анонсе фильма. Его полная версия выйдет 1 октября.

Джамаль Хашогджи, работавший на The Washington Post, был убит в октябре 2018 года. Турецкие власти, Сенат США и ЦРУ полагают, что приказ об убийстве отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

В Эр-Рияде это отрицали, называя убийство инициативой отдельных силовиков. Подозреваемых в преступлении отдали под суд в Саудовской Аравии, им грозит смертная казнь.