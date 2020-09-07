Осужденным за убийство Джамаля Хашогджи заменили смертную казнь на длительные тюремные сроки. Потому что их простили родственники убитого

Власти Саудовской Аравии отменили смертные приговоры для пятерых фигурантов дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи и назначили им по 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Еще один человек получил 10 лет лишения свободы, еще двое — по семь лет, пишет Reuters.

Приговор является окончательным, заявила генпрокуратура Саудовской Аравии. Имена осужденных не раскрываются.

Как отмечает «Аль-Джазира», пятерым осужденным за убийство Хашогджи заменили смертную казнь на тюремные сроки после того, как в мае 2020 года сыновья журналиста заявили, что прощают виновных в его убийстве.

Представитель Арабского центра в Вашингтоне, друг семьи Хашогджи Халил Джахшан пояснил «Аль-Джазира», что по саудовским законам прощение семьи жертвы является формальным поводом для смягчения наказания, но усомнился, что сыновья Хашогджи объявили о прощении виновных по доброй воле.

Джамаль Хашогджи — журналист The Washington Post, который в своих статьях критиковал власти Саудовской Аравии. Он был убит в октябре 2018 года в саудовском посольстве в Стамбуле. Его тело не найдено до сих пор.

Турецкие власти, Сенат США и ЦРУ заявили, что приказ об убийстве отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эр-Рияд называл убийство личной инициативой некоторых силовиков.

Подозреваемых в преступлении отдали под суд в Саудовской Аравии. В декабре 2019 года пятерых из них приговорили к смертной казни, еще троим назначили в общей сложности 24 года лишения свободы.