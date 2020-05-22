Семья Джамаля Хашогджи простила убийц журналиста

Семья саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, убитого в 2018 году в Стамбуле, заявила, что прощает виновных в этом преступлении.

«Мы, сыновья мученика Джамаля Хашогджи, объявляем, что прощаем тех, кто убил нашего отца — пусть он упокоится с миром», — написал в твиттере сын погибшего Салах. Он также указал, что о прощении объявлено в одну из последних ночей священного месяца поста Рамадан, и приложил к сообщению стих из Корана.

Джамаль Хашогджи, сотрудничавший с газетой The Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Турецкие власти, Сенат США и ЦРУ заявляли, что приказ об убийстве журналиста отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эр-Рияд отрицал это, называя убийство инициативой отдельных силовиков.

В декабре 2019 года власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Хашогджи. Еще трем фигурантам уголовного дела назначили в общей сложности 24 года лишения свободы.