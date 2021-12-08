Режиссер «Наследников» Андрий Парекх снимет сериал продюсера Александра Роднянского «Красная радуга» о гей-активистах в СССР

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Андрий Парекх, работавший над «Наследниками», «Хранителями» и «Сценами из супружеской жизни», станет режиссером сериала «Красная радуга», который продюсирует Александр Роднянский. Об этом пишет Deadline.

Ранее сообщалось, что действие сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в 1978 году, когда секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов случайно пригласил в СССР активистов гей-движения Homosexuelle Aktion Westberlin. Капитонов принял их за коммунистов. В самом СССР в то время существовала уголовная статья «Мужеложство». Приехавшие в Москву гей-активисты не знали, что их пригласили в СССР по ошибке.

«Я очень рад принести в мир „Красную радугу“», — заявил Парекх. Сериал, по его словам, обещает «как бросить вызов зрителям, так и вовлечь их в отношения и историю любви, разворачивающуюся на фоне Советской России 1970-х».

Роднянский, в свою очередь, отметил, что американский режиссер такого калибра впервые будет работать над российским сериалом. Продюсер добавил, что является давним поклонником творчества Парекха.

Андрий Парекх работал над многими известными сериалами последних лет, как в качестве режиссера, так и в качестве оператора. За «Наследников» он был удостоен премии «Эмми».

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