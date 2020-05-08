Александр Роднянский спродюсирует сериал о том, как в СССР по ошибке пригласили гей-активистов из ФРГ. Он основан на реальной истории

Александр Роднянский выступил продюсером сериала о том, как секретарь ЦК КПСС случайно пригласил в СССР гей-активистов из ФРГ, приняв их за коммунистов. Об этом Роднянский написал в инстаграме.

Сериал основан на реальной истории. Он получил название «Красная радуга». Сценарий написал «британский автор, причастный к созданию нескольких значимых сериалов», сообщил Роднянский. Имени сценариста он не назвал.

Сериал будет рассказывать о 10-дневном пребывании гей-активистов из ФРГ в Москве. Права на историю куплены у самих ее героев — в том числе переводчицы, которая сопровождала немцев в Москве.

В 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов случайно пригласил в СССР активистов гей-движения Homosexuelle Aktion Westberlin. Капитонов принял их за коммунистов. В самом СССР в то время существовала уголовная статья «Мужеложство».

Гей-активисты приехали в Москву, не зная, что их пригласили по ошибке. Об этом им сказала переводчица, которая сопровождала их в Москве. Она сообщила об ошибке и своему куратору в ЦК. Это произошло еще до приезда немцев, но в ЦК решили не отменять их визит.