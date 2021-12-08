C фотографии главы Ростова-на-Дону пропали дорогие швейцарские часы. Его пресс-служба объяснила, что он не хочет выставлять свое богатство напоказ

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С фотографии главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко с помощью ретуши убрали дорогие часы. На фотошоп обратило внимание издание «Блокнот Ростов».

Речь идет о снимке, который Логвиненко опубликовал в конце ноября в своем инстаграме после поездки в Грозный. На фотографии запечатлена его встреча с мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. На левой руке Логвиненко часов нет.

В свою очередь на фотографиях и видео, которые опубликовала мэрия Грозного, Логвиненко с часами. По данным «Блокнот Ростов», это швейцарские Breguet Marine 5847BB/12/5ZV. Издание 161.ru уточнило, что речь идет о Breguet Marine Royale в корпусе из розового золота. Их стоимость, по оценкам журналистов, варьируется от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону подтвердили, что фотография из инстаграма Логвиненко была отретуширована и объяснили это тем, что мэр не считает нужным выставлять свою состоятельность напоказ.

Алексей Валентинович — состоятельный человек. Это не секрет, что он может себе позволить дорогие аксессуары. Чаще всего он старается их использовать на выходных в кругу друзей и в частных поездках. Ретушировал фото с часами, так как не считает нужным выставлять напоказ это в своем личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах.

161.ru называет Алексея Логвиненко одним из самых богатых чиновников Ростовской области. В 2020 году он задекларировал 14,3 миллиона рублей дохода. Эта сумма больше, чем задекларированный доход за тот же период президента России Владимира Путина (9,99 миллиона рублей) и мэра Москвы Сергея Собянина (8,24 миллиона рублей). В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону объясняли высокие доходы Логвиненко инвестициями на фондовом рынке.

СМИ сравнили исчезнувшие часы Логвиненко с ситуацией с ретушью часов патриарха Кирилла. В 2012 году была опубликована фотография, где глава РПЦ сидит в часах Breguet стоимостью свыше 30 тысяч долларов. При этом на сайте патриархии часы были заретушированы — но осталось их отражение на поверхности стола. В РПЦ сначала отрицали ретушь, а позже извинились за инцидент. Сам патриарх Кирилл позже заявлял, что носит только «недорогие русские часы с гербом», утверждал впоследствии телеведущий Владимир Соловьев.

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