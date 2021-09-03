Сотрудников прокуратуры Алтайского края заподозрили в посещении военного памятника с помощью фотошопа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Прокуратура Алтайского края начала проверку после публикаций СМИ, сообщивших, что сотрудники ведомства, которые должны были возложить цветы к военному мемориалу, «прифотошопили» себя к фотографии, снятой у памятника, сообщает ТАСС.

3 сентября алтайское отделение организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры опубликовало в своем инстаграме две фотографии, снятые в Барнауле у мемориала памяти погибших советских воинов в годы Второй мировой войны. В подписи к снимкам утверждалось, что двое сотрудников прокуратуры и ветеран ведомства возложили цветы к мемориалу.

На одной из опубликованных фотографий заметили следы редактирования — сотрудники прокуратуры выглядят светлее женщины-ветерана, стоящей рядом. Одним из первых об этом сообщило издание Baza. После внимания СМИ доступ к аккаунту организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры ограничили.

Сотрудница прокуратуры Маргарита Мельникова, которая присутствует на фотографии, сообщила изданию «Подъем», что 2 сентября посетила мемориал после работы, но фотография у памятника не удалась. «Фото получилось засвеченным, пытались прогнать через программу, в итоге получилась такая ситуация. Память войны для нас священна, и очень жаль, что кто-то пытается набрать лайки на этой теме из-за технической проблемы», — сказала Мельникова.

В то же время в инстаграме прокуратуры Алтайского края нашли другие отфотошопленные фотографии. Так, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны в аккаунте опубликовали снимок, снятый у военного мемориала. На этом кадре среди прочих изображена сотрудница прокуратуры Маргарита Мельникова.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой