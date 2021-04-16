Президент России Владимир Путин в 2020 году заработал девять миллионов 994 тысячи 692 рубля. Такой доход он указал в своей декларации, сведения о которой опубликовали на сайте Кремля. Президент получил на 268 тысяч рублей больше, чем в 2019 году.

В собственности президента, как и годом ранее, находятся 77-метровая квартира и 18-метровый гараж, а также два седана ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Также в пользовании у президента находятся квартира площадью 153,7 квадратных метра и 18-метровый гараж.

Самый высокий доход за 2020 год среди сотрудников администрации президента задекларировал помощник президента Игорь Левитин — 43 миллиона рублей. При этом с учетом доходов родственников самый большой доход задекларировала семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — сам Песков получил 12,5 миллиона рублей, а его жена, бывшая фигуристка Татьяна Навка — 212,9 миллиона рублей.

В декларации о доходах премьер-министра РФ Михаила Мишустина (.pdf) сказано, что за 2020 год он заработал 19,9 миллиона рублей (годом ранее — 18,2 миллиона), а его супруга — 63,9 миллиона рублей. У главы правительства и его семьи нет в собственности объектов недвижимости или автомобилей, в то же время Мишустин, его жена и сын пользуются земельным участком площадью 5500 квадратных метров, 860-метровым домом и 142-метровой квартирой.

Среди сотрудников правительства самый высокий доход получил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, задекларировавший 740,4 миллиона рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход 84 миллиона рублей (годом ранее — 100,2 миллиона рублей). Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2020 году 17,5 миллиона рублей против 16,7 миллиона год назад.

Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2020 года стал основатель ABI Group Григорий Аникеев, который указал в декларации 2,733 миллиарда рублей против 2,352 миллиарда рублей в 2019 году. Сенатор Валерий Пономарев задекларировал самый высокий доход в Совете Федерации — 4,2 миллиарда рублей против 2,8 миллиарда рублей в 2019 году.