«Настоящее фото» с G20: неудачный фотошоп поклонников Путина превратился в мем
8 июля в соцсетях появилась фотография с саммита «Большой двадцатки», на которой изображены представители нескольких стран, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган, окружившие Владимира Путина. Рядом стоит Ангела Меркель с георгиевской ленточкой.
Снимок, в частности, выложили писатель Илиас Меркури и телеведущий Владимир Соловьев.
Масштаб личности pic.twitter.com/6uZ5Ak69c5— Илиас Меркури (@imerkouri) July 8, 2017
Но это фото — фейк. В оригинале кресло, на которое дорисовали Путина, было пустым (а Меркель была без ленточки).
https://t.co/lcKsKb6W75 pic.twitter.com/uAfndLaICr— Свердловский НКВД (@SverdlovNKVD) July 8, 2017
Соловьев вскоре удалил свой твит, объяснив читателям, что он изначально понимал, что это шутка. Меркури также заявил, что был в курсе, что это был фейк, но удалять твит не стал.
Вы реально тупите. Вы сами видели ? Видели, что там стоял #репост и у кого я его взял? Шутка смешная , но из-за обилия тупых решил удалить.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 8, 2017
После этого в твиттере стали искать «настоящие» фотографии с G20. С Брежневым, Навальным и Ким Чен Ыном.
#G20 новая версия старого фото. А что, мне нравится 😂😂😂 pic.twitter.com/rcFvQ5XLf4— Александр Федоров (@gorodskoy177) July 9, 2017
Наконец-то рассекретили настоящее фото на #G20 pic.twitter.com/uDuFJIAwGr— Тьфу на тебя (@Mr_Lumin) July 9, 2017
У каждого своя версия происходившего на саммите #G20. Однако факт остаётся фактом: хэдлайнером мероприятия был #Путин pic.twitter.com/WTDFrzgHmz— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 8, 2017
вот оригинал фото с G20 pic.twitter.com/ktPRq7Rbf0— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) July 8, 2017
Вот настоящее фото с саммита G20 pic.twitter.com/ytgH0O9SE3— союзпушнина (@letokot) July 9, 2017
Оригинал вот pic.twitter.com/o64ydbmYg5— Kane (@Ken___MCormick) July 8, 2017
July 9, 2017
Буэнос-Айрес, саммит G20 в 2018 году: pic.twitter.com/nBsAMhqe2O— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) July 9, 2017
July 9, 2017
Ну, и о какой международной изоляции России вы говорите?— Pan Doktor (@pan_dok) July 8, 2017
Заседание #G20 в Гамбурге.#пропагандоны #соловьёб #дб pic.twitter.com/cZVyvrmdmU