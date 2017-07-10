«Настоящее фото» с G20: неудачный фотошоп поклонников Путина превратился в мем

8 июля в соцсетях появилась фотография с саммита «Большой двадцатки», на которой изображены представители нескольких стран, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган, окружившие Владимира Путина. Рядом стоит Ангела Меркель с георгиевской ленточкой.

Снимок, в частности, выложили писатель Илиас Меркури и телеведущий Владимир Соловьев.

Но это фото — фейк. В оригинале кресло, на которое дорисовали Путина, было пустым (а Меркель была без ленточки).

Соловьев вскоре удалил свой твит, объяснив читателям, что он изначально понимал, что это шутка. Меркури также заявил, что был в курсе, что это был фейк, но удалять твит не стал.

Вы реально тупите. Вы сами видели ? Видели, что там стоял #репост и у кого я его взял? Шутка смешная , но из-за обилия тупых решил удалить. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 8, 2017

После этого в твиттере стали искать «настоящие» фотографии с G20. С Брежневым, Навальным и Ким Чен Ыном.

#G20 новая версия старого фото. А что, мне нравится 😂😂😂 pic.twitter.com/rcFvQ5XLf4 — Александр Федоров (@gorodskoy177) July 9, 2017

У каждого своя версия происходившего на саммите #G20. Однако факт остаётся фактом: хэдлайнером мероприятия был #Путин pic.twitter.com/WTDFrzgHmz — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 8, 2017

вот оригинал фото с G20 pic.twitter.com/ktPRq7Rbf0 — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) July 8, 2017

Вот настоящее фото с саммита G20 pic.twitter.com/ytgH0O9SE3 — союзпушнина (@letokot) July 9, 2017