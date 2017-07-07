Путин здоровается с Трампом. Где-то мы это уже видели

Президент США Дональд Трамп 7 июля впервые встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Разумеется, они поздоровались на камеру. И выглядело это ровно как в третьем сезоне сериала «Карточный домик», когда Виктор Петров приехал в Америку на встречу с президентом США Фрэнком Андервудом.

Сравните:

Как писал журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать», Владимир Путин смотрел «Карточный домик» и даже советовал ознакомиться с сериалом министру обороны Сергею Шойгу.

Вот цитата:

Назначив Сергея Шойгу министром обороны, Владимир Путин посоветовал ему посмотреть два сериала: Boss и House of Cards. «Тебе будет полезно» — так отрекомендовал фильмы президент. Ясно, почему они нравились Путину: они утверждали его во мнении, что западные политики — обычные циничные подлецы, все их слова о ценностях и правах человека не стоят выеденного яйца и нужны лишь для того, чтобы бороться с врагами. Шойгу полностью разделял предубеждения Путина.