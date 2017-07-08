«Пыня, зачем тебе такая подушка высокая?» Реакция соцсетей на первую встречу Путина и Трампа
На саммите G20 7 июля состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры длились более двух часов. Президенты обсудили борьбу с терроризмом, кибербезопасность, ситуацию на Украине и в Сирии. Путин заверил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США и попросил представить доказательства.
Пользователи соцсетей сравнили встречу Путина и Трампа с эпизодом из сериала «Карточный домик» и со встречей старых друзей.
Ааааа! #КарточныйДомик pic.twitter.com/nF1pp8gz2q— Александр Коц (@sashakots) July 7, 2017
Замкнулось! pic.twitter.com/69eK7es2tP— La Russie parle (@Russia_calls) July 7, 2017
"Вот эти тебя обижали?": Путин и Трамп обсудили на встрече журналистов pic.twitter.com/cWZQA8HjSC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 7, 2017
July 7, 2017
Когда с друганом договорились накатить вечерком пиваса pic.twitter.com/02NJERn1oL— Представься , мразь (@davnch) July 7, 2017
Пока собираешься на встречу с Трампом pic.twitter.com/aUvsxppDPt— 19:37 (@4ever1937) July 7, 2017
July 7, 2017
Не обошлось без шуток про знакомство Путина и Мелании Трамп, которая якобы пыталась прервать переговоры президентов.
Когда забыла спросить в Тиндере про его рост pic.twitter.com/a5AZ8LWWGY— Буддист-Террорист (@sranysovok) July 7, 2017
Ожидание и реальность. pic.twitter.com/0FAHwg346C— не Рон Уизли (@not_RW) July 7, 2017
Фото в анонсе: Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA