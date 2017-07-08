«Пыня, зачем тебе такая подушка высокая?» Реакция соцсетей на первую встречу Путина и Трампа

На саммите G20 7 июля состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры длились более двух часов. Президенты обсудили борьбу с терроризмом, кибербезопасность, ситуацию на Украине и в Сирии. Путин заверил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США и попросил представить доказательства.

Пользователи соцсетей сравнили встречу Путина и Трампа с эпизодом из сериала «Карточный домик» и со встречей старых друзей.

"Вот эти тебя обижали?": Путин и Трамп обсудили на встрече журналистов pic.twitter.com/cWZQA8HjSC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 7, 2017

Когда с друганом договорились накатить вечерком пиваса pic.twitter.com/02NJERn1oL — Представься , мразь (@davnch) July 7, 2017

Пока собираешься на встречу с Трампом pic.twitter.com/aUvsxppDPt — 19:37 (@4ever1937) July 7, 2017

Не обошлось без шуток про знакомство Путина и Мелании Трамп, которая якобы пыталась прервать переговоры президентов.

Когда забыла спросить в Тиндере про его рост pic.twitter.com/a5AZ8LWWGY — Буддист-Террорист (@sranysovok) July 7, 2017