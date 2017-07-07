На саммите G20 в Гамбурге началась встреча Путина и Трампа

Во встрече также участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В Гамбурге на саммите G20 началась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидалась на фоне обвинений в попытках повлиять на исход президентских выборов, выдвинутых американскими спецслужбами в адрес РФ.

Россию обвиняют в организации кибератак и пропагандистской кампании, среди целей которых якобы была победа Трампа на выборах. Владимир Путин, по мнению спецслужб, якобы лично санкционировал эту кампанию. Власти РФ, в том числе лично Путин, неоднократно отрицали попытки вмешаться в ход выборов президента США.