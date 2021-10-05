Facebook удалил публикации с запрещенным в России контентом. Но компании по-прежнему грозит миллиардный штраф

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Компания Facebook удалила из фейсбука и инстаграма публикации с запрещенным в России контентом, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре.

Это произошло после того, как 4 октября Роскомнадзор составил на Facebook протокол за повторное неудаление противоправных материалов (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ). Такое правонарушение предполагает штраф в размере от 10% до 20% годового оборота интернет-компании.

Представитель Роскомнадзора заявил, что в протоколе идет речь о девяти публикациях в фейсбуке и инстаграме, нарушающих российские законы. С 2019 года Роскомнадзор направил Facebook более 100 уведомлений с требованием удалить их, однако компания ничего не предпринимала.

Несмотря на то, что сейчас весь требуемый контент удален, Facebook все равно угрожает штраф: компания должна была удалить запрещенный контент в первые сутки после требования Роскомнадзора, но сделала это уже после вызова на составление протокола, заявили в ведомстве.

За 2020 год выручка Facebook в России составила около 39 миллиардов рублей, заявила «Ведомостям» глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, отказавшись называть источник данных. Исходя из этих цифр, штраф Facebook может составить от двух до четырех миллиардов рублей.

При этом председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что у Facebook нет в России ни счетов, ни каких-либо активов, поэтому взыскать штраф с корпорации будет затруднительно.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает для интернет-компаний штраф от 10 до 20% выручки за отказ удалить запрещенный контент, в конце декабря 2020 года. Закон вступил в силу в январе.

Пока ни одна интернет-компания не получала такие большие штрафы. С начала 2021 года российские суды стали активно штрафовать Facebook, Twitter, TikTok и другие соцсети за неудаление запрещенного контента. Но эти правонарушения не трактовались как повторные, и штрафы по ним обычно исчислялись несколькими миллионами рублей по каждому протоколу.

29 сентября Роскомнадзор заявил «Ведомостям», что в октябре составит протокол о повторном неудалении запрещенной информации не только на Facebook, но и на Google — из-за запрещенных материалов на видеохостинге YouTube.

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