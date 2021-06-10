Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Facebook выписан штраф в 17 миллионов рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Мессенджер признан виновным по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Ранее мировой суд уже штрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за то, что мессенджер не удалил призывы на несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, прошедшие в январе.

Также 10 июня мировой суд Таганского района рассмотрел административные протоколы на Facebook, также составленные из-за неудаления запрещенного контента. Facebook оштрафован на 17 миллионов рублей.

25 мая на Facebook был наложен штраф 26 миллионов рублей за аналогичные административные нарушения.

Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в отношении крупных соцсетей с февраля. Помимо Facebook и Telegram, штрафы получили Twitter, Google, TikTok и «Одноклассники».

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