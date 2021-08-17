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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил корпорации Google штрафы на общую сумму 14 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

Штрафы выписаны по пяти протоколам о неудалении запрещенного контента.

Ранее Google уже неоднократно получал штрафы за запрещенный контент. В частности, в мае компанию оштрафовали на шесть миллионов рублей, в июне — еще на три с половиной миллиона рублей.

Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в отношении крупных соцсетей с февраля — после январских акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Помимо Google, миллионные штрафы получили Facebook, Telegram, Twitter, TikTok и «Одноклассники».

В марте Роскомнадзор начал замедлять в России работу Twitter, обвинив соцсеть в неудалении запрещенной информации. В мае ведомство сообщило, что соцсеть удалила 91% запрещенных сообщений. В связи с этим Роскомнадзор пообещал не блокироватьTwitter, но продолжить ее замедление на мобильных устройствах.

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