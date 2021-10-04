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Верховный суд счел незаконным отстранение от выборов бывшего главы московского штаба Навального Олега Степанова, но его жалобу все равно отклонил

Источник: Олег Степанов

Верховный суд РФ решил, что бывшему главе московского штаба Навального Олегу Степанову незаконно отказали в открытии избирательного счета для сбора подписей перед выборами в Госдуму. Основанием для отказа была связь Степанова с ФБК.

Окружная избирательная комиссия по Нагатинскому одномандатному округу Москвы тогда указала, что в выборах запрещено участвовать гражданам, причастным к деятельности экстремистской организации, в отношении которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности.

Степанов настаивал на том, что отказ незаконен, так как решение о признании ФБК экстремистской организацией на тот момент не вступило в законную силу. Верховный суд с этим согласился.

Однако в удовлетворении кассационной жалобы Степанова в целом Верховный суд отказал на основании того, что решение суда о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу 4 августа, после того, как он подал апелляцию. Теперь Степанов намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который называют «законом против ФБК». Он запрещает участвовать в выборах людям, которые работали в «экстремистских» организациях или помогали им — например, отправляя пожертвования.

17–19 сентября в России прошли выборы разных уровней, включая депутатов Госдумы. Некоторые кандидаты не были допущены до выборов на основании «закона против ФБК».

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