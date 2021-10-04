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Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов заявил в фейсбуке, что пожалуется в Генпрокуратуру на Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Он объяснил это публикацией «архива Пандоры» — серии расследований об офшорах политиков и чиновников из разных стран. В их подготовке участвовали более 600 журналистов из 115 стран мира, их координировал ICIJ.

Естественно, все понимают, что за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб, по традиции, в списке фигурантов вы не найдете американских сенаторов или крупных политиков, не то что бы они не пользовались офшорами, просто дружат с нужной службой, и если даже где то их фамилии попадают в слив, то на них никогда не делаются нужные акценты.

Ионов отметил, что среди российских журналистов членами ICIJ являются главный редактор и редактор издания , а также главный редактор The New Times Евгения Альбац. С ICIJ также сотрудничала «Новая газета», отметил Ионов.

Завтра утром составим обращение в ГП и на данную организацию [ICIJ], так как она ведет свою деятельность на территории нашей страны, в том числе и через физических лиц, выполняющих функции иноагентов.

Ионов также заявил, что потребует признать «нежелательной организацией» объединение журналистов-расследователей OCCRP — партнерскую организацию ICIJ, недавно заявившую о прекращении работы в России. Ее самым известным международным расследованием является публикация «Панамского архива».

Как отмечает , изначально Ионов написал, что подготовил жалобу «в прокуратуру для признания OCCRP (ICIJ) нежелательной организацией». При этом OCCRP и ICIJ — это разные организации. Позже Ионов отредактировал свой пост, убрав из него упоминание ICIJ.

Весной 2021 года после жалобы Ионова «иностранным агентом» была объявлена «Медуза». Кроме того, из-за его обращений «Важные истории» получили статус «иноагента», а американский Бард-колледж — статус «нежелательной организации». Также Ионов просил объявить «иноагентами» издание The Bell и его основательницу Елизавету Осетинскую.

«Архив Пандоры»

Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. Главное Это 12 миллионов документов. Там есть Эрнст, Чемезов и знакомая Путина Светлана Кривоногих

«Архив Пандоры»

Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. Главное Это 12 миллионов документов. Там есть Эрнст, Чемезов и знакомая Путина Светлана Кривоногих

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой