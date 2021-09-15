Объединение журналистов‑расследователей OCCRP прекратило работу в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Объединение журналистов-расследователей OCCRP полностью прекращает работу в России. Об этом говорится на сайте организации.

Как пояснили в OCCRP, такое решение принято, чтобы защитить журналистов на фоне кампании Кремля против независимой журналистики. Главный редактор проекта Дрю Салливан пояснил, что сейчас работа в России «может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы».

Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами.

Российским сотрудникам для продолжения работы в OCCRP предложили переехать в другие страны. Тем, кто отказался от этого, организация выплатила выходное пособие и помогла с поиском новой работы.

OCCRP («Проект по расследованию коррупции и организованной преступности») — основанное в 2007 году объединение СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями в различных регионах мира. Наиболее известным международным расследованием OCCRP является публикация «Панамского архива».

Летом 2021 года несколько российских журналистов OCCRP были внесены в список «СМИ — иностранных агентов».

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