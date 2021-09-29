Активист Александр Ионов заявил, что потребовал признать «иноагентом» основательницу The Bell Елизавету Осетинскую. Ранее он написал донос на «Медузу»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил, что направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать «иностранным агентом» основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую.
В беседе с RT Ионов обосновал свое требование тем, что Осетинская работала в Школе журналистики Калифорнийского университета в Беркли и получала там зарплату.
RT утверждает, ссылаясь на зарплатные реестры госслужащих Калифорнии, что с 2017 по 2019 годы Осетинская заработала в Беркли 173,5 тысячи долларов. По утверждению Ионова, она продолжала работать там и в 2020 году.
В Генпрокуратуре заявление Ионова никак публично не комментировали.
В комментарии «Медузе» Осетинская сказала, что действительно работала в Беркли в рамках программы расследовательской журналистики, которую возглавлял журналист и продюсер Лоуэлл Бергман.
«Это публичная информация. Я не только ее не скрывала, но и публиковала в соцсетях. Я горжусь, что работала в университете, с которым сотрудничают несколько нобелевских лауреатов», — сказала Осетинская. Она добавила, что закончила работу в Беркли в 2019 году, а в 2020-2021 годах занималась своим бизнесом в России.
Основанная Лоуэллом Бергманом компания Investigative Studios — некоммерческая и негосударственная. В ответ на претензии Ионова она выпустила заявление, в котором говорится, что компания никогда не получала денег от правительства США или какого-либо другого правительства.
22 сентября Ионов заявил, что направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование издания The Bell и объявить его «иностранным агентом». В самом The Bell подчеркнули, что в настоящее время управляющая компания издания зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования.
Весной 2021 года после жалобы Ионова в Роскомнадзор «иностранным агентом» была объявлена «Медуза». Также после обращений Ионова в Генпрокуратуру издание «Важные истории» получило статус «иноагента», а американский Бард-колледж — статус «нежелательной организации».