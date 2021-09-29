Активист Александр Ионов заявил, что потребовал признать «иноагентом» основательницу The Bell Елизавету Осетинскую. Ранее он написал донос на «Медузу»

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Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил, что направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать «иностранным агентом» основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую.

В беседе с RT Ионов обосновал свое требование тем, что Осетинская работала в Школе журналистики Калифорнийского университета в Беркли и получала там зарплату.

RT утверждает, ссылаясь на зарплатные реестры госслужащих Калифорнии, что с 2017 по 2019 годы Осетинская заработала в Беркли 173,5 тысячи долларов. По утверждению Ионова, она продолжала работать там и в 2020 году.

В Генпрокуратуре заявление Ионова никак публично не комментировали.

В комментарии «Медузе» Осетинская сказала, что действительно работала в Беркли в рамках программы расследовательской журналистики, которую возглавлял журналист и продюсер Лоуэлл Бергман.

«Это публичная информация. Я не только ее не скрывала, но и публиковала в соцсетях. Я горжусь, что работала в университете, с которым сотрудничают несколько нобелевских лауреатов», — сказала Осетинская. Она добавила, что закончила работу в Беркли в 2019 году, а в 2020-2021 годах занималась своим бизнесом в России.

Основанная Лоуэллом Бергманом компания Investigative Studios — некоммерческая и негосударственная. В ответ на претензии Ионова она выпустила заявление, в котором говорится, что компания никогда не получала денег от правительства США или какого-либо другого правительства.

22 сентября Ионов заявил, что направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование издания The Bell и объявить его «иностранным агентом». В самом The Bell подчеркнули, что в настоящее время управляющая компания издания зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования.

Весной 2021 года после жалобы Ионова в Роскомнадзор «иностранным агентом» была объявлена «Медуза». Также после обращений Ионова в Генпрокуратуру издание получило статус «иноагента», а американский Бард-колледж — статус «нежелательной организации».

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