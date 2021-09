Александр Ионов (после его доносов «иноагентами» объявили «Медузу» и «Важные истории») потребовал внести в этот список The Bell

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить финансирование издания The Bell и объявить его «иностранным агентом».

«У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской», — заявил он в беседе с ТАСС.

По данным Ионова, управляющей компанией The Bell является американское юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc., которое Осетинская открыла в штате Делавэр в 2017 году после обучения в Стэнфордском университете. Он утверждает, что одним из спонсоров компании Осетинской является Investigative Studios Inc., которая в свою очередь финансируется властями США.

Весной 2021 года Александр Ионов написал жалобу в Роскомнадзор, по итогам которой «Медуза» была объявлена в России «иностранным агентом». Также после обращений Ионова в Генпрокуратуру издание «Важные истории» получило статус «иноагента», а американский Бард-колледж — «нежелательной организации».

