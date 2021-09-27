Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

«Работая с правительствами, мы должны учитывать множество аспектов». Глава YouTube — о блокировке рекомендаций «Умного голосования»

Источник: Bloomberg

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV впервые прокомментировала блокировку видео с рекомендациями «Умного голосования», которое подготовила команда Алексея Навального.

Отвечая на вопрос о блокировке записи, Воджицки сказала, что YouTube считает свободу слова «ключевой ценностью» в работе своей платформы. «Но когда мы работаем с правительствами, мы должны учитывать множество аспектов, будь то местные законы или то, что происходит на местах. Поэтому всегда будет множество аспектов».

«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории настолько, насколько это возможно. И если наступит момент, когда возникнет проблема с правительством, мы всегда сделаем все возможное, чтобы решить ее», — добавила Сьюзан Воджицки.

17 сентября Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования» из своих российских магазинов приложений. 18 сентября Google заблокировал документ в Google Docs со списками рекомендаций «Умного голосования», а YouTube заблокировал видео с рекомендациями проекта.

Источник The New York Times утверждал, что Google согласился удалить приложение «Навальный» из магазина Google Play после угроз уголовного преследования сотрудников компании.

Еще об «Умном голосовании»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама