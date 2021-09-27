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Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV впервые прокомментировала блокировку видео с рекомендациями , которое подготовила команда Алексея Навального.

Отвечая на вопрос о блокировке записи, Воджицки сказала, что YouTube считает свободу слова «ключевой ценностью» в работе своей платформы. «Но когда мы работаем с правительствами, мы должны учитывать множество аспектов, будь то местные законы или то, что происходит на местах. Поэтому всегда будет множество аспектов».

«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории настолько, насколько это возможно. И если наступит момент, когда возникнет проблема с правительством, мы всегда сделаем все возможное, чтобы решить ее», — добавила Сьюзан Воджицки.

17 сентября Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования» из своих российских магазинов приложений. 18 сентября Google заблокировал документ в Google Docs со списками рекомендаций «Умного голосования», а YouTube заблокировал видео с рекомендациями проекта.

Источник The New York Times утверждал, что Google согласился удалить приложение «Навальный» из магазина Google Play после угроз уголовного преследования сотрудников компании.

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