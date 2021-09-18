Google потребовал от команды Навального удалить списки «Умного голосования» с сервиса Google Docs. Компания сослалась на требование Роскомнадзора

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Компания Google потребовала от сторонников политика Алексея Навального удалить два документа в Google Docs со списками кандидатов, рекомендуемых «Умным голосованием».

В письме от Google, скрин которого команда Навального выложила в своем телеграм-канале, говорится, что ссылки на эти документы были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.

«Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним», — говорится в сообщении.

В одном из гугл-доков содержатся рекомендации по выборам в Думу, в другом — рекомендации для местных выборов. На момент написания этой заметки файлы доступны.

Утром 17 сентября приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования» было удалено из российских магазинов Google и Apple. The New York Times и Bloomberg написали, что в Google пошли на удаление приложения под угрозой уголовного преследования своих сотрудников.

В ночь на 18 сентября о блокировке бота «Умного голосования» объявил основатель Telegram Павел Дуров. Он объяснил это необходимостью соблюдения законодательства о «дне тишины». О претензиях властей к мессенджеру из-за бота не сообщалось.

Сайт «Умного голосования» блокируется в России уже несколько недель. Роскомнадзор также потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки.

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