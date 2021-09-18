Продолжается давление на «Умное голосование», а избиратели из ДНР и ЛНР становятся российскими гражданами прямо перед участками Как прошел второй день выборов в Госдуму. Главное

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Жители Донецка занимают места в автобусах, которые отвезут их на избирательные участки в Ростовской области. 17 сентября 2021 года Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 18 сентября Telegram заблокировал бот «Умного голосования». Незадолго до полуночи создатель мессенджера Павел Дуров опубликовал у себя в канале пост, в котором объявил об ограничении функционирования ботов, «связанных с предвыборной агитацией». Он объяснил это «традицией» «дня тишины», которую считает легитимной практикой. Вскоре после этого был заблокирован бот «Умного голосования» — правда, только он один, его клоны типа «Разумного голосования» от краснодарского отделения партии «Новые люди» и каналы с агитацией за провластных кандидатов остались нетронутыми.

Вслед за этим компания Google, ссылаясь на Роскомнадзор, потребовала от сторонников Алексея Навального удалить два документа Google Docs со списками кандидатов, рекомендуемых «Умным голосованием», на выборах в местные органы власти и в Госдуму. Затем сам Роскомнадзор потребовал от команды Навального удалить с ютьюб-канала политика три ролика — один с расследованием о зарубежной недвижимости Валентины Терешковой и два об «Умном голосовании». В одном из роликов полностью перечисляются все кандидаты на выборах в Госдуму, которых поддерживает проект. На момент этой публикации и гугл-доки, и видеоролики все еще доступны.

Обновлено. Около 10 часов вечера по московскому времени YouTube заблокировал два из трех видео на канале Алексея Навального для пользователей из России. Ролик о Валентине Терешковой все еще доступен.

В Ростовской области впервые проголосовали граждане России, приехавшие с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает , российские паспорта некоторым из них выдавали прямо перед голосованием. До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что власти самопровозглашенной республики организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область, чтобы жители ДНР с российскими паспортами смогли проголосовать. В свою очередь, корреспондент «Кавказского узла» видел на избирательном участке в городе Красный Сулин несколько десятков избирателей из самопровозглашенной ЛНР. Их тоже привезли утром автобусами, выдали паспорта и отправили на избирательные участки голосовать.

На электронном голосовании в Москве явка составила около 80% — это больше 1,6 миллиона проголосовавших, следует из данных электронного штаба. Среди них был мэр Сергей Собянин, который проголосовал с мобильного телефона (видимо, учтя не самый убедительный опыт электронного голосования президента Владимира Путина), и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, в свою очередь, пришли на участки лично. В других регионах явка на электронном голосовании оказалась чуть ниже, чем в Москве, но ненамного — около 70%. Обычная явка, по данным ЦИК на 20:00 субботы, составила чуть выше 31%. В некоторых регионах с традиционно высокой явкой проголосовали намного больше избирателей — в Чечне, например, это значение оказалось выше 60%.

Во многих регионах регистрируются фальсификации и давление на наблюдателей. В Бердске неизвестной жидкостью залили дверь штаба независимых наблюдателей, сообщает «Дождь». С участка в подмосковных Люберцах под формальным предлогом удалили корреспондента канала, который работал там в избиркоме — остальные члены комиссии сделали это после того, как он решил проверить адрес регистрации у одного из избирателей. В Санкт-Петербурге одного из членов комиссии полиция, которую вызвала председатель, увезла с участка в наручниках. Также сообщалось о вбросах пачек бюллетеней в урны, в частности, на одном из участков в Кемерово. Общественная палата заявила, что обратится в ЦИК с просьбой признать все бюллетени с этого участка недействительными.

Иностранные наблюдатели нарушений не видят. Некий неназванный «депутат парламента Франции» сообщил RT, что пока не фиксирует нарушений. Итальянец Вито Гриттани, которого в государственных СМИ представляют «дипломатом» (на странице МИД Абхазии он указан как посол республики по особым поручениям), заявил, что уровень организации выборов «близок к идеальному». Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, в свою очередь, сообщила, что в ходе голосования недействительными признаны 6203 бюллетеня в пяти субъектах федерации, в том числе из-за попытки вброса в Брянске.

ЦИК на дневном брифинге критиковал движение в защиту прав избирателей . В комиссии объявили, что подготовили доклад, опровергающий опубликованные в июле данные «Голоса» об ущемлении около девяти миллионов россиян в пассивном избирательном праве. Также на брифинге продемонстрировали запись из некой квартиры, на которой якобы снимают фейковые видео о нарушениях на выборах. «Это фиктивная опозорившая себя карта, типа, нарушений», — прокомментировала эту запись Элла Памфилова, вероятно, имея в виду «Карту нарушений», которую ведет «Голос». Зампредседатель ЦИК Николай Булаев в адрес людей на видео сказал: «Ну если ты так лоханулся, иди и застрелись. Ну хотя бы нравственно застрелись!» Когда корреспондент «Дождя» Фарида Рустамова позвонила Булаеву и спросила его, откуда взялось видео, продемонстрированное на заседании, он затруднился ответить и сказал: «Не в курсе. Из телеграм-каналов».

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