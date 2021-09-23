«Мы хорошенько разворошили змеиное гнездо» Команда Навального подвела итоги «Умного голосования» в 2021 году. Коротко

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Привет. Это Леонид Волков. От имени команды Алексея Навального большое спасибо всем, кто участвовал в . Главный политический результат: выборы в Госдуму свелись к схватке Давида и Голиафа — противостоянию Путина и «Умного голосования». Мы хорошенько разворошили змеиное гнездо. Многие кандидаты от «Единой России» проиграли нашим кандидатам на местных выборах, и даже в Госдуму нам удалось избрать несколько сильных политиков. Во многих регионах по-прежнему нормально считают голоса, но большую часть России превратили в электоральный султанат. «Единой России» при рейтинге 30% тупо нарисовали 50% голосов. Наши кандидаты выиграли большинство округов в Москве и Петербурге, а потом их победу украли. Значат ли официальные результаты, что мы проиграли? Конечно, нет. Никакой легитимности у избранной Думы нет. Результаты жульнического нужно отменить. В нужно полностью пересчитать голоса. Мы поддерживаем любые мирные протестные действия, которые помогут этого добиться. После силовых разгонов митингов Путин решил, что может не бояться улицы. Прав ли он? Слово за кандидатами и партиями, у которых украли победу. Они должны бороться. «Умное голосование» показало себя отлично. У Путина нет столько смелых и умных сторонников, только шулерские приемы. Спасибо вам большое. Не расходимся. Россия будет счастливой!

Это приблизительный пересказ выступления Леонида Волкова. Цитаты необязательно являются дословными.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой