Минздрав сообщил о 43 пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете

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Число пострадавших в результате нападения на Пермский государственный университет увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Анастасию Крутень.

По ее данным, 12 пострадавших находятся в трех городских стационарах. В их число Крутень включила и самого нападавшего Тимура Бекмансурова.

«Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии», — сказала глава Минздрава, подтвердив, что ему ампутировали часть голени.

Еще семеро пострадавших, получивших тяжелые ранения, ранее были отправлены на лечение в Москву.

Обновлено. Судя по уточнениям, которые приводят местные издания 59.ru и «ПроПермь», региональный Минздрав включил в число пострадавших не только нападавшего, но еще и шестерых погибших.

В результате стрельбы в Пермском университете, которую открыл 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Нападавшего ранил при задержании ответным огнем инспектор ДПС Константин Калинин. Его представят к государственной награде.