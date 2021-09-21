Студенту, открывшему стрельбу в Пермском университете, ампутировали ногу

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Студенту Тимуру Бекмансурову, открывшему стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали левую ногу до колена. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Эту информацию подтвердил источник издания 59.ru в медицинских кругах. По его данным, состояние Бекмансурова остается крайне тяжелым, он находится в реанимации на ИВЛ.

Mash уточняет, что ногу ампутировали, так как одно из ранений Бекмансурова пришлось на бедро. Помимо этого, он получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.

В результате стрельбы Бекмансурова в Пермском государственном университете погибли шесть человек, еще 28 получили ранения, девять из них — тяжелые. К 21 сентября в тяжелом состоянии остаются семь человек.

Бекмансуров получил ранения при задержании. Инспектор ДПС Константин Калинин, прибывший на место происшествия, приказал ему бросить оружие, но студент выстрелил, после чего сотрудник открыл встречный огонь. За действия по задержанию стрелка Калинина представят к государственной награде.