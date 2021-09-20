Инспекторов ДПС, которые задержали убийцу шести человек в Перми, представят к награде

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложит президенту Владимиру Путин представить к государственным наградам госавтоинспекторов, которые задержали устроившего стрельбу в Перми студента Тимура Бекмансурова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стрельба произошла утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Ранее в МВД сообщили, что первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, состоявший из младшего лейтенанта Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова.

Макаров стал организовывать эвакуацию, а Калинин вошел в главный корпус университета, где был стрелок. «Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — описала события Ирина Волк.

Калинин (слева) и Макаров

Сам Калинин рассказал «Комсомольской правде», что о стрельбе в дежурную часть сообщил очевидец. Они с Макаровым отправились проверять информацию. На территории вуза Калинин спросил, где стреляют, забежал в главный корпус и увидел Бекмансурова, который спускался по лестнице. Он потребовал от него бросить оружие, но молодой человек не подчинился и выстрелил. Калинин выстрелил в ответ, после чего Бекмансуров упал.

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