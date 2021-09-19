В Израиле россиянка дважды проголосовала на выборах в Госдуму. Ранее ей удалось трижды проголосовать по поправкам к Конституции

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Гражданка России Юлия Ильинская, которая живет в Израиле, смогла дважды проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом Ильинская написала в фейсбуке.

Мне снова удалось проголосовать больше одного раза. Система «стоп-дубль», призванная предотвратить возможность голосования одновременно на избирательном участке и электронно, не работает за рубежом. Вероятно, это происходит из-за того, что в нее вносятся данные российского паспорта (по «Госуслугам»), а голосуем мы по загранпаспортам, следовательно, номера паспортов не совпадают.

Летом 2020 года Ильинская рассказала, что, находясь в Израиле, смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции. СК возбудил против Ильинской уголовное дело о незаконном получении бюллетеня для голосования. После этого Ильинскую, по ее словам, заочно арестовали в России и объявили в международный розыск.

В России за голосование (в том числе по поправкам к Конституции) больше одного раза предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. За голосование больше двух раз грозит уголовная ответственность — вплоть до четырех лет лишения свободы.

В 2020 году журналисту Павлу Лобкову удалось проголосовать по поправкам к Конституции дважды. О возможности проголосовать дважды также сообщил эксперт движения Василий Вайсенберг. После этого Лобков и Вайсенберг дали объяснения полиции.

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