«Новая газета»: в Московской области в дни выборов можно будет проголосовать на берегу озера и на остановках
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Избирательная комиссия Московской области утвердила почти 600 мест для голосования на выборах в Госдуму в удаленных населенных пунктах, сообщает «Новая газета», ссылаясь на решения территориальных комиссий.
17 и 18 сентября члены участковых избиркомов станут выезжать в удаленные деревни и поселки с переносными ящиками для голосования и выдавать бюллетени в таких местах, как:
- у озера (в деревне Чаплыгино);
- у остановки общественного транспорта (в Медведево и Петровском);
- возле храма (в деревнях Городище и Ачкасово);
- у магазина (в деревне Вострянское);
- у строительного рынка (в деревне Чечевилово);
- у аптеки (в поселке Красный Холм);
- у памятника воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла (в деревне Ворщиково);
- в торговых палатках (в округе Шаховская).
Создание таких мест голосования мотивируется тем, что на них могут проголосовать жители населенных пунктов, до которых трудно добраться или в которых отсутствует подходящее помещение — клуб или школа.
Во время голосования по поправкам к Конституции в июне-июле 2020 года получило распространение так называемое голосование «на пеньке». Тогда избирательные комиссии устраивали выездное голосование вне участков — во дворах, в автобусах или багажниках машин.