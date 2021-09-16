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«Новая газета»: в Московской области в дни выборов можно будет проголосовать на берегу озера и на остановках

Источник: Новая газета

Избирательная комиссия Московской области утвердила почти 600 мест для голосования на выборах в Госдуму в удаленных населенных пунктах, сообщает «Новая газета», ссылаясь на решения территориальных комиссий.

17 и 18 сентября члены участковых избиркомов станут выезжать в удаленные деревни и поселки с переносными ящиками для голосования и выдавать бюллетени в таких местах, как:

  • у озера (в деревне Чаплыгино);
  • у остановки общественного транспорта (в Медведево и Петровском);
  • возле храма (в деревнях Городище и Ачкасово);
  • у магазина (в деревне Вострянское);
  • у строительного рынка (в деревне Чечевилово);
  • у аптеки (в поселке Красный Холм);
  • у памятника воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла (в деревне Ворщиково);
  • в торговых палатках (в округе Шаховская).

Создание таких мест голосования мотивируется тем, что на них могут проголосовать жители населенных пунктов, до которых трудно добраться или в которых отсутствует подходящее помещение — клуб или школа.

Новая газета

Во время голосования по поправкам к Конституции в июне-июле 2020 года получило распространение так называемое голосование «на пеньке». Тогда избирательные комиссии устраивали выездное голосование вне участков — во дворах, в автобусах или багажниках машин.

О голосовании «на пеньке»

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