Помните голосование на пеньках? О нем много говорили еще в июне, когда россияне голосовали за поправки в Конституцию, обнулившие количество сроков Владимира Путина. Как оказалось, все зря смеялись. ЦИК, заявила его председатель Элла Памфилова, провел «масштабное расследование», по итогам которого можно «поставить точку в спекуляциях»: явление не было массовым, все было в рамках закона.

Как показало это масштабное расследование, на самом деле по всей России пней для голосования было всего три. ЦИК назвал эти участки «Владимирский пень», «Ульяновский пень» и «Брянский пень». Центризбиркому удалось детально восстановить картину по каждому пню голосования. Вот что о них рассказала Памфилова, цитируем:

«„Ульяновский пень“, с которого и началась шумиха в сети, находится рядом с частным домом, где проходят праздники уже нескольких поколений одной семьи. Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать».

«„Владимирский пень“ — популярное место встреч в одной из деревень Владимирской области. Местные жители там обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники. Рядом с пнем была организована и процедура голосования».

«„Брянский пень“ расположен рядом с домом женщины, которая пожелала проголосовать на своей придомовой территории по состоянию здоровья. Женщина недавно перенесла пневмонию».

Памфилова не рассказала, как именно проходило расследование ЦИК и откуда комиссия получала информацию о пнях. Еще в августе глава ЦИК вообще отрицала, что россияне голосовали на пнях. А в начале сентября говорила, что пень был, но всего один — в Ульяновской области. Сразу после этого председатель ассоциации независимых наблюдателей «Голос» Григорий Мельконьянц выложил фотографии, на которых фигурировали «Брянский» и «Владимирский» (кстати, он оказался двойным!) пни.

Но есть еще один таинственный четвертый пень — Мельконьянц не смог выяснить, где он находится, а в расследовании ЦИК (конечно же, это просто совпадение) о нем решили не упоминать.

Голосование на пнях формально считается «голосованием на придомовых территориях» — в случае многодневных выборов на пнях можно проголосовать тем гражданам, которые решили сделать это досрочно и не хотят в основной день голосования идти на избирательный участок. После летней критики ЦИК ужесточил правила такого голосования — теперь пни (и другие «придомовые территории») должны быть оборудованы ширмой, навесом и тентом.

Григорий Левченко