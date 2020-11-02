В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой. На нем можно даже проголосовать!

В Вологде на набережной у Соборной горки появился необычный арт-объект. Это старый пень, на котором установлена кованая урна с прорезью для голосования, а внизу прикреплена табличка «пень имени Эллы Памфиловой».

Фотографии пня опубликовала в инстаграме местная жительница Елена Воскресенская. Она написала, что сначала не поняла «к чему этот пень», поскольку далека от политики, но когда фото разлетелось по интернету, то решила ознакомиться с его историей.

Очевидно, арт-объект отсылает к ставшему знаменитым этим летом «голосованию на пеньках». Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, которой посвящен пень, ранее даже провела расследование, заявив, что в России было всего три пня, на которых граждане голосовали по поправкам к Конституции.

Кто автор вологодской инсталляции и законно ли она была установлена, остается неясным. Арт-объект простоял на набережной все минувшие выходные, и люди активно с ним фотографировались. «Тут два варианта: либо все законно, либо у кого-то выходные», — прокомментировала Воскресенская.

Уже после написания этого шапито стало известно, что урну убрали с пня, но сам пень остался на месте. А вот Элле Памфиловой арт-объект понравился. «Прекрасно! Мне очень нравится это народное творчество, я его приветствую. Замечательно! Это наша Россия. Не вижу ничего плохого», — цитирует главу ЦИК издание «Подъем».