В России начали блокировать Red Shield VPN с помощью оборудования для изоляции рунета. Создатель сервиса связал это с публикацией списков «Умного голосования»

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Днем 15 сентября Роскомнадзор начал блокировать в России сервис Red Shield VPN, сообщил основатель этого VPN-сервиса .

«Российские власти начали блокировать Red Shield VPN на сегодня в 15:00 мск. Очевидно, блокировка связана с публикацией списков », — написал Здольников в своем телеграм-канале «IT и СОРМ».

Здольников добавил, что намерен судиться с Роскомнадзором и готов дойти до Европейского суда по правам человека.

Утром 15 сентября команда политика Алексея Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования» по кандидатам на выборах в Госдуму. Голосование пройдет 17-19 сентября.

В последние недели Роскомнадзор блокирует в России сайт проекта «Умное голосование», а также приложение «Навальный», в котором есть функция «Умного голосования».

В июне Роскомнадзор начал блокировать в России различные VPN-сервисы. Последняя массовая блокировка произошла в начале сентября, после чего возникли сбои в работе игр, например, World of Tanks, и стриминговых сервисов, в том числе Twitch и FlashScore.

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