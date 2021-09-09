После массовой блокировки VPN-сервисов в России возникли сбои в работе World of Tanks, Twitch, FlashScore и BitTorrent

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

У пользователей крупных игровых и стриминговых сервисов возникли сложности с доступом после того, как Роскомнадзор 3 сентября заблокировал шесть VPN-сервисов, пишет «Коммерсант».

В последние пять дней у пользователей стримингового сервиса не работало приложение в сетях некоторых мобильных операторов. Также возникли проблемы с доступом к сайту объявлений Avito, играм World of Tanks и World of WarShips, крупнейшему сервису для стриминга игр Twitch и торрент-клиенту BitTorrent.

Представители игры World of WarShips (проект белорусского Wargaming) заявили 6 сентября, что в ходе блокировки VPN-сервисов интернет-провайдеры использовали , необходимое для исполнения закона об изоляции рунета. «В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество , в том числе те, которые используются в нашей игре», — сказали в World of WarShips.

В Роскомнадзоре заявили, что проблемы с доступом к сервисам не связаны с ограничениями ведомства: «При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались».

Источники издания в операторов в то же время рассказали, что проверили свое оборудование и считают, что сложности с доступом возникли из-за , которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона об изоляции рунета.

Официально в «Вымпелкоме» сказали, что оборудование оператора работает в обычном режиме и сбоев не происходило, но «сторонние технические средства» потенциально могли «оказывать воздействие на пропуск трафика». В «МегаФоне», МТС и Tele2 отказались от комментариев.

Небольшой оператор связи в Псковской области «Март» также связал сбои в работе Avito, World of Tank и World of WarShips «с попыткам Роскомнадзора заблокировать некоторые сервисы VPN». «Делается это при помощи . Именно таким способом блокировки можно объяснить то, что затруднения возникли не везде, а только на сетях части провайдеров», — заявили представители «Марта» 5 сентября.

В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. В сентябре блокировка затронула еще шесть сервисов — NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify. На этом фоне в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.

В августе Центробанк сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса — Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой