«Страх Кремля перед „Умным голосованием“ так велик, что в блокировку поставили меня». Навальный заявил, что ему мешают общаться с адвокатом в колонии

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Сотрудники владимирской колонии, где оппозиционный политик Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», мешают ему общаться с адвокатом. Об этом сообщается в инстаграме Навального.

Страх Кремля перед «Умным голосованием» так велик, что в блокировку поставили меня. Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом «нарушает распорядок дня», и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак.

Совершенно незаконно и очень демонстративно. Но зачем? А из-за вас все. Я ж тут целыми днями агитирую вас идти 19 сентября на выборы и через «Умное голосование» мочить «Единую Россию».

Навальный добавил, что писал этот пост, «каждую минуту ожидая конвоира».

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать разработанный командой Навального сервис «Умное голосование» в России, ссылаясь на его связь с , который был признан экстремистской организацией.

9 сентября Роскомнадзор потребовал от американских корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять «Умному голосованию» обходить блокировки в России.

10 сентября российский МИД вызвал посла США, обвинив американские компании во вмешательстве в выборы в Госдуму. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о связи «Умного голосования» с Пентагоном.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой