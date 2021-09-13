«Страх Кремля перед „Умным голосованием“ так велик, что в блокировку поставили меня». Навальный заявил, что ему мешают общаться с адвокатом в колонии
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Сотрудники владимирской колонии, где оппозиционный политик Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше», мешают ему общаться с адвокатом. Об этом сообщается в инстаграме Навального.
Страх Кремля перед «Умным голосованием» так велик, что в блокировку поставили меня. Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом «нарушает распорядок дня», и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак.
Совершенно незаконно и очень демонстративно. Но зачем? А из-за вас все. Я ж тут целыми днями агитирую вас идти 19 сентября на выборы и через «Умное голосование» мочить «Единую Россию».
Навальный добавил, что писал этот пост, «каждую минуту ожидая конвоира».
Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать разработанный командой Навального сервис «Умное голосование» в России, ссылаясь на его связь с ФБК, который был признан экстремистской организацией.
9 сентября Роскомнадзор потребовал от американских корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять «Умному голосованию» обходить блокировки в России.
10 сентября российский МИД вызвал посла США, обвинив американские компании во вмешательстве в выборы в Госдуму. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о связи «Умного голосования» с Пентагоном.