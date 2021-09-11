Мария Захарова заявила, что разработчики «Умного голосования» «так или иначе» связаны с Пентагоном

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IP-адреса, связанные с техподдержкой сервиса политика Алексея Навального , в основном находятся в США. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Радио Россия», передают ТАСС и РИА Новости.

Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, — эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, — США.

Захарова добавила, что разработчики «Умного голосования» «так или иначе связаны с Пентагоном».

«Вот это я понимаю истерика», — прокомментировала ее слова пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что тестировщики «Умного голосования» связаны с Романом Рубановым — бывшим директором , который с 2019 года работает в американской аэрокосмической компании Momentus, основанной первым зампредом Сбербанка Львом Хасисом и российским предпринимателем Михаилом Кокоричем.

«Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США», — сказал Климов.

В документах Momentus председателем совета директоров и главным исполнительным директором назван Брайан Кэбот, в его биографии ничего не сказано о работе на министерство обороны США.

Роскомнадзор блокирует сервисы «Умного голосования» в России, ссылаясь на связь проекта с ФБК.

9 сентября Роскомнадзор потребовал от американских корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять «Умному голосованию» обходить блокировки в России.

10 августа российский МИД вызвал посла США, заявив, что «американские „цифровые гиганты“» нарушают российские законы «в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму».

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