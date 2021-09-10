Российский МИД вызвал посла США. Причиной названо вмешательство в выборы в Госдуму

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Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в министерство иностранных дел России. Об этом сообщило само ведомство.

Причиной вызова МИД назвал вмешательство во внутренние дела России в связи с выборами в Госдуму.

В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что американского посла вызвали в МИД РФ из-за отказа журналистам ТАСС и РИА Новости в аккредитации на мероприятия в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Но позже агентство аннулировало эту информацию.

Накануне Роскомнадзор потребовал от американских корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять проекту политика Алексея Навального обходить блокировки в России.

Роскомнадзор блокирует сервисы «Умного голосования» в России, ссылаясь на связь проекта с Навального, который был объявлен в России «экстремистской организацией».

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