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Телеведущий Дмитрий Киселев, который недавно был госпитализирован с COVID-19, не будет ведущим выпуска программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 12 сентября. Об этом он сам сообщил РИА Новости.

«Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице», — заявил Киселев. При этом он добавил, что идет на поправку.

Ближайший выпуск «Вестей недели» вместо Киселева будет вести Игорь Кожевин. Когда Киселев сможет вернуться к работе, пока неизвестно.

РИА Новости отмечает, что Киселев не будет присутствовать в студии «Вестей недели» впервые за свою десятилетнюю карьеру ведущего этой передачи. При этом он все равно появится в программе — в одном из репортажей Киселев поприветствует зрителей из больничной палаты.

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