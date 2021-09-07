Телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом

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Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Эту информацию он подтвердил «РИА Новости».

Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный.

По информации издания Mash, 67-летнего Киселева госпитализировали в состоянии средней тяжести. У него развилась двусторонняя пневмония, степень поражения легких оценивалась в 25-50%.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой