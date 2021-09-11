Арт-группа «Веха» проведет благотворительный аукцион в поддержку российских независимых СМИ. На торги выставят работы 17 художников

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Арт-группа «Веха» проведет благотворительную выставку-аукцион в поддержку российских независимых СМИ, которые подвергаются давлению со стороны государства. Об этом «Медузе» сообщили организаторы мероприятия.

Аукцион начнется 11 сентября в 19:00. Он пройдет онлайн (в телеграм-канале арт-группы «Веха») и офлайн в Москве (место проведения можно узнать после регистрации, она открыта до 13:00). В инстаграме «Веха» будет идти прямая трансляция мероприятия.

В аукционе участвуют 17 художников и арт-коллективов, среди которых Слава ПТРК, Павел Крисевич, Миша Маркер, арт-группа «Явь» и другие. Выставленные на торги работы можно увидеть в телеграм-канале и инстаграме «Веха».

Половина средств, вырученных в результате торгов, будет передана восьми российским независимым СМИ. Это Doxa, «Медуза», , « », «Медиазона», Sota, «Avtozak Live», .

8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, десятки российских СМИ, в том числе «Медуза», присоединились к акции против закона об «иноагентах» под слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты». В конце августа «Медуза» и другие издания обратились к руководству России с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.

Ранее российские художники уже участвовали в акциях в поддержку «Медузы», которую признали «иноагентом» в конце апреля 2021 года. В частности, свои работы на благотворительные торги выставляли Константин Бенькович и Артем Лоскутов. Кроме того, более 80 российских художников приняли участие в NFT-аукционе в поддержку «Медузы».

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