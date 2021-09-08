Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Российские СМИ запустили акцию против закона об «иностранных агентах». Она началась 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, который был учрежден в 1958 году Международной организацией журналистов.

В акции под общим слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты» участвуют десятки российских изданий. В их числе , The Bell, «Медиазона», Republic, «Новая газета», «МОХ», «Бумага», «Тайга.инфо», , Doxa, «7×7», «ОВД-Инфо», The Village и «Медуза».

В списке «иностранных агентов», который ведет министерство юстиции России, по состоянию на 8 сентября указаны 47 человек и организаций. Примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года. Кроме того, издание «Проект» объявили «нежелательным» на территории России.

«Открытые медиа» и «МБХ медиа» были заблокированы. Генпрокуратура считает их связанными с «нежелательными» организациями. Оба издания после блокировки прекратили работу. Также закрылось издание , объявленное «иностранным агентом». «Проект» был ликвидирован, его журналисты запустили новое СМИ под названием «Агентство».

Уже несколько месяцев российские власти продолжают беспрецедентную атаку на независимые СМИ. «Медуза» считает закон об «иностранных агентах» нарушением свободы слова и проявлением цензуры. Мы требуем его отменить.

Закон об «иностранных агентах» должен быть отменен

«Медуза», «Дождь», «Новая газета», Forbes и другие редакции потребовали, чтобы власти остановили кампанию против независимых СМИ Полный текст обращения (версия «Медузы»)

Закон об «иностранных агентах» должен быть отменен

«Медуза», «Дождь», «Новая газета», Forbes и другие редакции потребовали, чтобы власти остановили кампанию против независимых СМИ Полный текст обращения (версия «Медузы»)

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой