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В самом старом модуле Международной космической станции нашли трещины

Источник: РИА Новости

Космонавты на Международной космической станции (МКС) обнаружили несколько несквозных трещин в первом и самом старом модуле «Заря» на станции, сообщил РИА Новости руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, сквозные трещины, которые ранее нашли в другом модуле «Звезда», наводят его на мысль, что со временем и трещины в «Заре» начнут расползаться.

В сентябре 2019 года на модуле «Звезда» возникла небольшая утечка воздуха. Спустя год космонавты — с помощью пакетика чая — обнаружили трещину в промежуточной камере модуля. Затем они нашли еще одну трещину. В марте 2021-го космонавты заделали оба отверстия, в результате утечка воздуха уменьшилась, но не прекратилась.

Негерметичный отсек модуля «Звезда» изолировали от основной части МКС, сообщил 30 августа руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко. «На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа», — сказал он. По словам Устименко, «ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС находится под контролем».

В состав российского сегмента МКС входят пять модулей: «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и новый модуль «Наука».

Срок эксплуатации Международной космической станции истекает в 2024 году. Российские власти до конца не определились, станут ли продолжать работать на МКС после этого. В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия создаст свою орбитальную станцию и выйдет из проекта МКС с 2025 года. В NASA предлагали продлить срок работы до 2030 года. В «Роскосмосе» говорили, что решение по этому вопросу должно принять руководство страны.

В ноябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что после 2025 года на МКС может начаться «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов».

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