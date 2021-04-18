Вице-премьер Борисов заявил, что Россия уйдет с МКС с 2025 года

Россия намерена создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, российские власти «честно предупредят» об этом своих партнеров по МКС.

Между тем в пресс-службе «Роскосмоса» заявили «Интерфаксу», что решение о судьбе станции еще окончательно не принято.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — сообщили в госкорпорации.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявлял, что срок работы станции могут продлить до 2030 года, но допускал, что после 2025 года на МКС может начаться «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов».

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