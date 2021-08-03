«Я впервые за семь лет работы объявил об аварийной ситуации» Руководитель полетов NASA рассказал о внеплановом включении двигателей модуля «Наука», которое «Роскосмос» называет штатным

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День стыковки «Науки» был для меня выходным, но я пришел в центр управления полетами из любопытства. После завершения стыковки коллега попросил подменить его. Я согласился, ведь самая сложная часть — сама стыковка — была позади. А потом сработало предупреждение — всего две строчки кода, что что-то не так. Оказалось, у «Науки» включились двигатели, и станция начала вращаться вокруг своей оси. Скорость вращения была небольшой, космонавты внутри почти ничего не почувствовали, но антенны теперь были направлены не туда, куда надо. Отключить двигатели было нельзя — в «Роскосмосе» мне сказали, что модуль может принимать команды только напрямую из России, а до следующего пролета над ней оставалось 70 минут. Я впервые за семь лет работы объявил об аварийной ситуации. Мы активировали дополнительные антенны, но сигнал все равно дважды пропадал. Из России в это время запустили двигатели на модулях «Звезда» и «Прогресс», чтобы компенсировать вращение. Через 15 минут работа двигателей «Науки» прекратилась — позже выяснилось, что закончилось топливо. У меня нет сомнений в будущем МКС, я полностью доверяю русским, у нас фантастическое партнерство.

Это пересказ статьи The New York Times. Для удобства чтения весь текст оформлен как рассказ руководителя полетов NASA Зебулона Сковилла от первого лица. Приведенные цитаты необязательно являются дословными.

Что случилось с модулем «Наука»

У модуля «Наука» внезапно заработали двигатели после стыковки с МКС. Станцию развернуло на 45 градусов, NASA отложило свой запуск Но в Роскосмосе уверены: это «штатная ситуация»

Что случилось с модулем «Наука»

У модуля «Наука» внезапно заработали двигатели после стыковки с МКС. Станцию развернуло на 45 градусов, NASA отложило свой запуск Но в Роскосмосе уверены: это «штатная ситуация»

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Фото в анонсе: Роскосмос / AFP / Scanpix / LETA; фотография Зебулона Сколвилла: страница NASA в Twitter