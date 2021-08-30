Проект «Информационная культура» отказался от сотрудничества с журналисткой Алесей Мароховской из-за ее статуса «иноагента»

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Некоммерческий проект по развитию открытых данных «Информационная культура» отказался от сотрудничества с журналисткой Алесей Мароховской из-за того, что она получила статус СМИ-«иностранного агента». Об этом Мароховская рассказала в фейсбуке.

Журналистка должна была стать одним из менторов хакатона «Информационной культуры», который планируется провести в декабре в Екатеринбурге. Однако после объявления ее СМИ-«иноагентом» «Информационная культура» решила исключить ее из числа менторов.

Сегодня «Инфокультура» сообщила мне, что не может заключить со мной контракт, так как их юристы считают, что тогда для них самих есть риск стать иноагентами. <…> Вчера они были рады, сегодня пишут «Извини, что так выходит. Получается некрасиво.»

В комментариях к посту Мароховской учредитель и директор проекта «Информационная культура» Иван Бегтин заявил, что решение об отказе от сотрудничества с ней принимал он сам. По словам Бегтина, он «надеялся на большее понимание».

«Информационная культура» работает только в легальном правовом поле, со всеми его ограничениями. Наши юристы оценивают те риски, с которыми организация сталкивается или может столкнуться. Мы работаем в сложных условиях, под давлением, о котором не пишем публично. Поэтому еще раз спасибо, что изначально согласились к участию в хакатоне, нам так же неприятна вся эта ситуация с инагентами, которыми признали многих наших друзей, поэтому еще раз извините за недоразумение.

Алеся Мароховская получила статус СМИ-«иноагента» 20 августа, вместе с другими сотрудниками издания «Важные истории», которое специализируется на журналистских расследованиях. Само издание также было объявлено СМИ-«иноагентом».

С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза», VTimes (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider, а также ряд журналистов «Проекта», « » и «Открытых медиа». Сам «Проект» был объявлен нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.

27 августа ряд российских СМИ обратился президенту Владимиру Путину и другим представителям властей с требованием отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если журналистам «кажется несовершенным правоприменение», они должны обсудить это «внутри самого цеха», а потом с исполнительными и законодательными органами.

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