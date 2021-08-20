«Дождь» и «Важные истории» объявили СМИ-«иноагентами» в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» получили статус СМИ-«иностранных агентов» в России. Информация об этом появилась в соответствующем реестре Минюста РФ.

Также статус «СМИ-иноагента» получил главный редактор «Важных историй» Роман Анин, редакторы проекта Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также авторы Алеся Мароховская, Ирина Долинина и Дмитрий Великовский.

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