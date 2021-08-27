«Это обращение заслуживает внимания» Дмитрий Песков ответил на требование журналистов отменить закон об «иноагентах». Полная расшифровка

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Евгений Фельдман / «Медуза»

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 27 августа.

«Коммерсант FM»: Журналисты нескольких изданий обратились к президенту с просьбой прекратить преследование своих коллег и изменить закон об «иностранных агентах». Видели ли в Кремле это обращение и будет ли какая-то реакция?

Дмитрий Песков: Действительно, мы видели это обращение. Там действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой «преследование». Речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика. Но по сути своей это обращение, да, оно заслуживает внимания.

Мы считаем, что при понимании того, что этот закон должен быть в нашей стране, при том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне, — с этим сталкиваются практически все страны мира, и происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, — поэтому и в этих целях используются часто и НПО, и журналисты, и средства массовой информации.

Поэтому как таковой этот закон должен быть, и он будет. Другое дело в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, цеха кажется несовершенным правоприменение, некоторые положения этого закона, то вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, и в первую очередь внутри самого цеха, а затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти.

«Эхо Москвы»: Сегодня будет заседание Совбеза. А среди адресатов письма журналистов как раз указаны несколько участников этого заседания. Планируется ли на Совбезе обсудить эту тему?

Дмитрий Песков: Ну, я не думаю. Согласитесь, что собственно международная обстановка, скажем так, изобилует целым набором острых, существенных вопросов, которые постоянно нуждаются в обсуждении на подобных мероприятиях. Я не думаю, что это может обсуждаться на Совбезе.

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Расшифровал Александр Филимонов