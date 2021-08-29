Талибы убили афганского исполнителя народной музыки Фавада Андараби

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Боевики движения , захватившего большую часть Афганистана, убили местного музыканта, фолк-певца Фавада Андараби, сообщил в твиттере бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

Фавад Андараби был убит 28 августа. По данным индийского телеканала Times Now, талибы вытащили певца из его дома в деревне и застрелили. Сын артиста подтвердил телеканалу эту информацию.

Как указывает ТАСС, Фавад Андараби в своих песнях поддерживал противников движения "Талибан".

Ранее в августе пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид, претендующий на пост министра культуры Афганистана, заявил газете The New York Times, что в Афганистане запретят публичное прослушивание и исполнение музыки.

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