В Афганистане запретят публично слушать музыку

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Движение , захватившее большую часть Афганистана, собирается запретить публичное исполнение музыки, сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, который претендует на пост министра культуры.

«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы давить на них», — сказал Муджахид в интервью газете The New York Times.

Представитель движения также пообещал, что женщин не станут заставлять оставаться дома, как это было в годы правления «Талибана» в Афганистане в 1990-е годы.

Муджахид также назвал безосновательными утверждения, что женщин при выходе из дома должен сопровождать мужчина-опекун. По его словам, это требование относится только к поездкам сроком более трех дней. «Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен », — сказал Муджахид.

Интервью Забихуллы Муджахида вышло спустя несколько дней после того, как он призвал работающих жительниц Афганистана ради их же безопасности не покидать свои дома, потому что боевики «Талибана» «не обучены тому, как вести себя с женщинами, как общаться с женщинами».

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