Около аэропорта Кабула произошли два взрыва. Погибли десятки человек Это первый теракт в Афганистане после прихода к власти талибов

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Wakil Kohsar / AFP/ Scanpix / LETA

Рядом с аэропортом Кабула днем 26 августа произошли два взрыва. По словам очевидцев, взрывы произошли почти одновременно, после них началась стрельба.

В результате взрывов погибли 13 человек, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на официальных представителей « ». Около 60 человек получили ранения. По данным The Wall Street Journal, погибли четверо морских пехотинцев США и не менее 60 афганцев. BBC News сообщает о 60 погибших и 140 раненых. Россиян в момент взрыва в аэропорту Кабула не было, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Fox News сообщает, что среди погибших — 10 американских военных. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в результате теракта есть погибшие как среди гражданских лиц, так и среди американских военных. Их количество он не привел. Президент США Джо Байден отложил встречу с израильским премьером Нафтали Бенетом для того, чтобы провести экстренное совещание в связи с инцидентом.

Первый из взрывов произошел непосредственно у входа в аэропорт, второй — у расположенного поблизости отеля «Барон». В этом отеле раньше обычно останавливались американские граждане, в последние дни он использовался для размещения людей, которые ждали своей очереди на вылет из Афганистана.

Взрыв в аэропорту устроил террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных. Корреспондент Fox News Жаки Хейнрих со ссылкой на источники сообщила, что в окрестностях аэропорта находятся «сотни бойцов» террористической группировки «Вилаят Хорасан» и что в ближайшее время ожидаются новые атаки. «Вилаят Хорасан» — это группировка, которая в 2014 году откололась от «Талибана» из-за идеологических разногласий и присягнула на верность . Politico также пишет, что к теракту причастно «Исламское государство».

Это первый теракт в Афганистане, случившийся после захвата власти в стране движением «Талибан». Аэропорт Кабула — единственное место, откуда можно улететь из Афганистана после захвата власти талибами. С 15 августа здесь ежедневно находятся тысячи человек, которые пытаются попасть на вывозные рейсы.

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Wakil Kohsar / AFP/ Scanpix / LETA

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